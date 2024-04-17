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Шойгу представили десятки перспективных образцов военной техники (ВИДЕО)

Шойгу представили десятки перспективных образцов военной техники (ВИДЕО)

Министру обороны России Сергею Шойгу представили перспективные образцы военной техники. Глава Минобороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО.

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