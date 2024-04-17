Шойгу представили десятки перспективных образцов военной техники (ВИДЕО)

Министру обороны России Сергею Шойгу представили перспективные образцы военной техники. Глава Минобороны проверил выполнение указаний по разработке роботизированных комплексов, систем перспективного вооружения, а также обеспечения военнослужащих с учетом опыта проведения СВО.
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