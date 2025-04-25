Более 3000 блоков: канадец поразил мир мастерством балансировки, строя "Дженгу"

Канадец Аббат Майндерт де Бур имеет необычную страсть — его изрядно привлекает балансировка, из-за чего он готов тратить невероятное количество времени и усилий на "строительство" высоченных башен из "Дженги".
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