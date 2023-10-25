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    Партия Санду уста...

Минобороны: ВС РФ уничтожили эшелон с военной техникой ВСУ под Родинским в ДНР

Минобороны: ВС РФ уничтожили эшелон с военной техникой ВСУ под Родинским в ДНР

Фото: пресс-служба Министерства обороны РФ По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Минесашвили, российские войска на донецком направлении в районе села Родинское уничтожили эшелон с военной техникой ВСУ.

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