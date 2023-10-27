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Полянский показал СБ ООН обломки ракет, которыми ВСУ били по гражданским

Первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский принёс на заседание СБ обломки западных ракет, которые украинская сторона применяла для удара по гражданской инфраструктуре.

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