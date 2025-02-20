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Генсек кабмина Японии отказался комментировать слова Трампа о диктаторе Зеленском

Генсек кабмина Японии отказался комментировать слова Трампа о диктаторе Зеленском

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси не стал давать комментарий по поводу того, что американский президент Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором без выборов.

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