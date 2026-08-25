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Врач-косметолог Зухра Балакеримова: как восстановить защитный барьер кожи после отпуска

Врач-косметолог Зухра Балакеримова: как восстановить защитный барьер кожи после отпуска

Отпуск дарит приятные эмоции, но для кожи становится настоящим испытанием: ультрафиолет, соленая вода, перепады температур и смена климата подрывают защитный барьер, делают эпидермис уязвимым и запускают процессы обезвоживания.

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