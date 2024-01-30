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  • Boris Voronin
    Какие ТВАРИ!!! Просто слов на такую ПОГАНЬ нет...ДОЧКУ ПОГИБШЕГО В...
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    Пошла вон ,вонючая М Р А З Ь!!!Путин ставит жирн...
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    Извините конечно, но меня вообще не волнует каким образом они стали развитой во всех отношениях страной. И да,они заб...Путин ставит жирн...

Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО

Всеми брошенный, фактически без средств и документов, не зная русского, страдая от отмирающей руки, он боролся за выживание под обстрелами в Донецке и… продолжал писать про Россию и СВО

Не могу не поделиться историей французского снайпера Эрвана Кастеля. Он был офицером французской армии, побывал не в одной горячей точке.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Ну ты и ТВАРЬ !. Бога не боишься?
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1 час.
Людмила Лиханова
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1 час.
Василий Целовальников
Этот француз, любит Россию больше, чем некоторые граждане России! Здоровья, ему, воину за добро!!!
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1 час.

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