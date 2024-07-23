СК возбудил дело после нападения на полицейского в Краснодарском крае

Кореновский межрайонный следственный отдел СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека, которого подозревают в применении насилия в отношении полицейского, сообщает СУ СКР по региону.
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