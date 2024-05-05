США не могут остановить Россию на поле боя - советник президента

Согласно сообщениям британской газеты Financial Times, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что новый пакет военной помощи Киеву, который был одобрен Конгресом США, не помешает России добиваться успехов на фронте.
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