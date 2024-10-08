Звездопад в небе над Сочи: наблюдаем Дракониды 8 октября Вечером 8 октября жители и гости Сочи смогут насладиться зрелищем метеорного потока Дракониды.
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Звездопад в небе над Сочи: наблюдаем Дракониды 8 октября Вечером 8 октября жители и гости Сочи смогут насладиться зрелищем метеорного потока Дракониды.