Россиянам назвали ошибки в украшении дома перед Новым годом

Обилие декора и отсутствие единой эстетики в оформлении интерьера могут негативно сказаться на восприятии праздничного убранства дома, предупредила руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.
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