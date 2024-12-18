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Россиянам назвали ошибки в украшении дома перед Новым годом

Россиянам назвали ошибки в украшении дома перед Новым годом

Обилие декора и отсутствие единой эстетики в оформлении интерьера могут негативно сказаться на восприятии праздничного убранства дома, предупредила руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.

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