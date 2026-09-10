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Газета.ру

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Трамп пообещал американцам по 5 тыс. долларов за победу его партии на выборах

Трамп пообещал американцам по 5 тыс. долларов за победу его партии на выборах

 © Jim West/UCG/Universal Images Group/Getty Images Дональд Трамп рассказал, что ждет американцев после промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре.

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