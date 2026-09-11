Экс-министр Николай Никифоров объявлен в розыск по делу Finiko

Бывший министр связи Николай Никифоров объявлен в розыск по делу финансовой пирамиды Finiko. МВД предъявило ему обвинения в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.
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