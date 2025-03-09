Графический процессор Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell замечен с 24 064 ядрами CUDA, 96 ГБ GDDR7 и 600 Вт — на 11% больше ядер, чем у RTX 5090

Спустя два года после выпуска графических процессоров RTX 6000 Ada наконец-то появились утечки информации о новом поколении рабочих станций Blackwell от компании Nvidia, благодаря нескольким транспортным накладным и веб-скрепкам.
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