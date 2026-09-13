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Жара в Грозном: команда Евсеева дважды вела, но проиграла – 5 мячей забито, автогол и удаление! «Ахмат» впервые одолел Махачкалу

Жара в Грозном: команда Евсеева дважды вела, но проиграла – 5 мячей забито, автогол и удаление! «Ахмат» впервые одолел Махачкалу

В Грозном «Ахмат» одолел «Динамо» из Махачкалы впервые в чемпионате России – 3:2 в матче 8-го тура РПЛ.

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