"Сижу и жду, когда арестуют": Мэр-фронтовик не верит в чудеса — битва с чиновниками проиграна? Неожиданная развязка

Evgenija Palette Жиды "готовы вновь... подключаться и помогать"... ( лишь бы русского парня во власти не было... СУКИ!)... БОЛЬШАЯ БИТВА ПРЕДСТОИТ...

Evgenija Palette А в Киеве ВОЗРОЖДАЮТ "ХАНУКУ" и на главной площади ВОЗВЕЛИ "МИНОРУ"... Показывали, как Зеля целовался в десны с главными жидами... Ну, поняли теперь, почему эта гнида, Зеля настоятельно рекомендовал жителям Донбасса уезжать в Россию, если им не нравится Украина.... (оставив Донецкую землю свободной... Без людей?)...