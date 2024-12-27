Царьград Коллаж Царьграда Страсти вокруг небольшого городка Сосновка в Кировской области не утихают.
"Сижу и жду, когда арестуют": Мэр-фронтовик не верит в чудеса — битва с чиновниками проиграна? Неожиданная развязка
Комментарии
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Evgenija Palette
Жиды "готовы вновь... подключаться и помогать"... ( лишь бы русского парня во власти не было... СУКИ!)... БОЛЬШАЯ БИТВА ПРЕДСТОИТ...
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1 час.
Evgenija Palette
А в Киеве ВОЗРОЖДАЮТ "ХАНУКУ" и на главной площади ВОЗВЕЛИ "МИНОРУ"... Показывали, как Зеля целовался в десны с главными жидами... Ну, поняли теперь, почему эта гнида, Зеля настоятельно рекомендовал жителям Донбасса уезжать в Россию, если им не нравится Украина.... (оставив Донецкую землю свободной... Без людей?)...
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1 час.
Evgenija Palette
Так что НАМ НАДО ГОТОВИТЬСЯ... (учитывая, что в России этой пакости - как грязи... И все - во власти...).
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1 час.
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