Volga раскрыла модели: покупатели массово переходят с Mitsubishi

Volga запускает официальные продажи моделей C50, K40 и K50 с 19 июня 2026 года. Русские автомобилисты чаще всего переходят на автомобили Volga с иностранных марок, включая Mitsubishi.
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