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Отложите химчистку салона авто: засаленные сиденья приведет в порядок пена для бритья — и это не шутка

Отложите химчистку салона авто: засаленные сиденья приведет в порядок пена для бритья — и это не шутка

Когда тканевая обивка автомобильных сидений покрывается потертостями и засаленными пятнами, рано заказывать профессиональную химчистку.

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