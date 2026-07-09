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Скрытный сын Валерии показал редкие кадры с женой — живут в Дубае и бед не знают

Скрытный сын Валерии показал редкие кадры с женой — живут в Дубае и бед не знают

Артемий поздравил любимую с важным событием. Валерия предоставлено Пресс-службой58-летняя певица Валерия воспитала троих взрослых детей от брака с продюсером Александром Шульгиным — дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения.

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