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Купил умный утюг. Полдня рассуждали с ним о смысле жизни

Купил умный утюг. Полдня рассуждали с ним о смысле жизни

  Купил успокоительный сбор, вскрыл пачку, а запах этого сбора бесит. И что делать? Ну  и,  напоследок,  вот  прям  про  меня  история!  (Правда, "Красного и белого", как и многих других российских сервисов, у нас до сих пор нет, но не будем о грустном!.

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