Купил умный утюг. Полдня рассуждали с ним о смысле жизни

Купил успокоительный сбор, вскрыл пачку, а запах этого сбора бесит. И что делать? Ну и, напоследок, вот прям про меня история! (Правда, "Красного и белого", как и многих других российских сервисов, у нас до сих пор нет, но не будем о грустном!.