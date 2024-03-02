Купил умный утюг. Полдня рассуждали с ним о смысле жизни

Купил успокоительный сбор, вскрыл пачку, а запах этого сбора бесит. И что делать? Ну и, напоследок, вот прям про меня история! (Правда, "Красного и белого", как и многих других российских сервисов, у нас до сих пор нет, но не будем о грустном!.
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