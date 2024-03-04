Среднесуточная прокачка газа из РФ через Украину достигла 42,2 млн кубометров

В соответствии с итогами февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки газа из России через территорию Украины выросли до максимального уровня за период с ноября 2022-го уровня и оказались равны 42,2 миллиона кубометров.
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