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Среднесуточная прокачка газа из РФ через Украину достигла 42,2 млн кубометров

Среднесуточная прокачка газа из РФ через Украину достигла 42,2 млн кубометров

В соответствии с итогами февраля 2024 года среднесуточные объемы прокачки газа из России через территорию Украины выросли до максимального уровня за период с ноября 2022-го уровня и оказались равны 42,2 миллиона кубометров.

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Комментарии
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LEV Skoroxod
Не понимаю! Они нам санкции, оружие для хохлов, а мы им газ поставляем.....Это как, тебя бьют по левой щеке, а ты подставляешь праву???
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7 час.

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