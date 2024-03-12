Буланова о муже, который младше на 19 лет: «Он называет меня «мой ребеночек». Я слегка недоразвитая»

Пока огромное количество людей осуждает Татьяну Буланову за то, что решила выйти замуж за мужчину, младший её на 19 лет, исполнительница отказывается реагировать на негатив и ловит только позитивные посылы от своих фанатов.
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