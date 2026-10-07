Ситуация со светом в Крыму на 7 октября: где самая сложная обстановка

В Крыму действуют ограничения потребления электроэнергии. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго». Отключения линий электропередачи и (или) электросетевого оборудования происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах: для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.