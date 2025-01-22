Она больше не принадлежит киевскому режиму Военнослужащие российской армии взяли под контроль территорию шахты №2, которая расположена рядом с селом Котлино юго-западнее Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, рассказал РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.