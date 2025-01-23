Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 521 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Надо и нам в Совете Безопасности подумать о доступе к полезным ископаемым в Германии.))В Германии поднял...
  • Александр
    какие  хохлы ???? сколько километров до хохляндиии??? мочить надо прибалтусов это от туда прилетает!!! что все слепые...ВСУ пытались атак...
  • Владимир Моргунов
    ПОХОЖЕ-СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ НАВАЛОМ, ЗАНИМАТЬСЯ НЕЧЕМ ???!!!Хинштейн опублико...

Рынку нефти предрекли турбулентность из-за Трампа

Рынку нефти предрекли турбулентность из-за Трампа

В ближайшие несколько месяцев после инаугурации президента США Дональда Трампа нефтегазовую отрасль в мире ожидает турбулентное время, предсказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх