Рынку нефти предрекли турбулентность из-за Трампа

В ближайшие несколько месяцев после инаугурации президента США Дональда Трампа нефтегазовую отрасль в мире ожидает турбулентное время, предсказал независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.
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