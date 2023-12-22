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Депутаты не выполнили важную просьбу Путина

Депутаты не выполнили важную просьбу Путина

В Госдуме прекратят компенсировать траты на топливо депутатам, которые продолжат передвигаться на автомобилях иностранных марок.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
Вы тоже заметили что никто за свой счёт не пересел на отечественного производителя? И это перед выборами?
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21 час.
Александр Балушкин
Слуги народа и пользуйтесь общественным транспортом. Не велика особь.
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19 час.
АБ
Александр Балушкин
Могут личный транспорт оформить в аренду при исполнении своих обязанностей. Закон позволяет.
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19 час.

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