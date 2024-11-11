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ФСБ предотвратила попытку угона вертолета Ми-8МТПР-1 украинской разведкой

ФСБ предотвратила попытку угона вертолета Ми-8МТПР-1 украинской разведкой

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ РФ) предотвратила операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, целью которой стал угон вертолета Ми-8МТПР-1, использующегося для радиоэлектронной борьбы.

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