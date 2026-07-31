Завоз в Россию трудовых мигрантов из визовых стран ускорился

В первом полугодии гражданам визовых стран выдали в России более 147 тысяч разрешений на работу. Показатель оказался почти на треть выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные ЕМИСС.
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