Народный артист России Владимир Машков заявил, что ИИ не способен воссоздать эмоции живых актеров. Хотя ИИ может облегчить технические процессы киноиндустрии, заменять творческое воображение он не должен.
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