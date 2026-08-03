❕Туриста с травмой ноги спасли в горах под Алуштой Это произошло на подъеме к перевалу «Большие ворота».
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❕Туриста с травмой ноги спасли в горах под Алуштой Это произошло на подъеме к перевалу «Большие ворота».