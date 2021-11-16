Украина планирует создать военную базу НАТО на своей территории, чтобы спровоцировать Россию «на агрессивные действия», сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады Илья Кива.
Кива: Украина планирует создать у себя базу НАТО и спровоцировать Россию
Комментарии
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Виктор
Если бы этот подлец Кива жил в России,давно бы гнил в тюрьме так лет на двадцать. Я считаю что хоть он работает на Россию, но таких и в России должны презирать. Продажный раб это зло,он продаст любого хозяина. А относительно Американской или Английских военных баз в Украине, то Украина законно должна от них требовать согласно "Будапештского Меморандума " о защите территории Украины который подписали США, Великобритания и РФ. Последняя РФ, не законно отняла Крым и ведет с Украиной войну под прикрытием Донбасских сепаратистов, вместо того чтобы её защищать согласно взятого на себя обязательства.
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18 час.
Анатолий
Виктор
Если бы этот подлец Кива жил в России,давно бы гнил в тюрьме так лет на двадцать. Я считаю что хоть он работает на Россию, но таких и в России должны презирать. Продажный раб это зло,он продаст любого хозяина. А относительно Американской или Английских военных баз в Украине, то Украина законно должна от них требовать согласно "Будапештского Меморандума " о защите территории Украины который подписали США, Великобритания и РФ. Последняя РФ, не законно отняла Крым и ведет с Украиной войну под прикрытием Донбасских сепаратистов, вместо того чтобы её защищать согласно взятого на себя обязательства.
Езжайте в Крым и спросите первого попавшегося, хочет ли он на Окраину вернуться с сионистами в Куеве.
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12 час.
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