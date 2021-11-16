Кива: Украина планирует создать у себя базу НАТО и спровоцировать Россию

Виктор

Если бы этот подлец Кива жил в России,давно бы гнил в тюрьме так лет на двадцать. Я считаю что хоть он работает на Россию, но таких и в России должны презирать. Продажный раб это зло,он продаст любого хозяина. А относительно Американской или Английских военных баз в Украине, то Украина законно должна от них требовать согласно "Будапештского Меморандума " о защите территории Украины который подписали США, Великобритания и РФ. Последняя РФ, не законно отняла Крым и ведет с Украиной войну под прикрытием Донбасских сепаратистов, вместо того чтобы её защищать согласно взятого на себя обязательства.