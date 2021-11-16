Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий
    Езжайте в Крым и спросите первого попавшегося, хочет ли он на Окраину вернуться с сионистами в Куеве.Кива: Украина пла...
  • Сергей Лахов
    о, байден опять проснулся. Старый, глупый и потерявшийся во времени и пространстве человек. Главное, что безвредный.Джо Байден сообщи...
  • Виктор
    Если бы этот подлец Кива жил в России,давно бы гнил в тюрьме так лет на двадцать. Я считаю что хоть он работает на Ро...Кива: Украина пла...

Кива: Украина планирует создать у себя базу НАТО и спровоцировать Россию

Кива: Украина планирует создать у себя базу НАТО и спровоцировать Россию

Украина планирует создать военную базу НАТО на своей территории, чтобы спровоцировать Россию «на агрессивные действия», сообщил на своей странице в Facebook депутат Рады Илья Кива.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор
Если бы этот подлец Кива жил в России,давно бы гнил в тюрьме так лет на двадцать. Я считаю что хоть он работает на Россию, но таких и в России должны презирать. Продажный раб это зло,он продаст любого хозяина. А относительно Американской или Английских военных баз в Украине, то Украина законно  должна от них требовать согласно "Будапештского Меморандума " о защите территории Украины который подписали США, Великобритания и РФ. Последняя РФ, не законно отняла Крым и ведет с Украиной войну под прикрытием  Донбасских сепаратистов, вместо того чтобы её защищать согласно взятого на  себя обязательства.
Ответить
18 час.
Анатолий
Виктор
Если бы этот подлец Кива жил в России,давно бы гнил в тюрьме так лет на двадцать. Я считаю что хоть он работает на Россию, но таких и в России должны презирать. Продажный раб это зло,он продаст любого хозяина. А относительно Американской или Английских военных баз в Украине, то Украина законно  должна от них требовать согласно "Будапештского Меморандума " о защите территории Украины который подписали США, Великобритания и РФ. Последняя РФ, не законно отняла Крым и ведет с Украиной войну под прикрытием  Донбасских сепаратистов, вместо того чтобы её защищать согласно взятого на  себя обязательства.
Езжайте в Крым и спросите первого попавшегося, хочет ли он на Окраину вернуться с сионистами в Куеве.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх