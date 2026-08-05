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Защитник «Балтики» — о столкновении с Кондаковым: «Не думал, что он так сильно ударился»

Защитник «Балтики» — о столкновении с Кондаковым: «Не думал, что он так сильно ударился»

Панамский защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон прокомментировал столкновение с полузащитником «Зенита» Даниилом Кондаковым в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики» (1:0).

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