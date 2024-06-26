За прошедшие дежурные сутки зарегистрировано 3 ДТП с пострадавшими

В 14-10 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улиц «Кольчугинская» и «7-я Минеевская» 13-летний водитель питбайка, при выезде с второстепенной дороги, совершил столкновение с движущимся по главной - автомобилем «ГАЗель 3309» под управлением 57-летнего мужчины.