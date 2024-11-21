Друг Месси может возглавить его команду, в Европе нашли замену экс-тренеру «Спартака». Трансферы и слухи дня

Утренний дайджест.Что в РоссииКарпин не планирует покидать сборную РоссииMikhail Shapaev, rfs.ruПрезидент РФС Александр Дюков заявил, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не обращался с вопросом о своем возможном уходе из команды.
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