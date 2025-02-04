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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от Eurogamer Вчера появились обзоры K...

Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от Eurogamer Вчера появились обзоры K...

Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от EurogamerВчера появились обзоры Kingdom Come Deliverance 2 и хотя игра собирает много похвал от журналистов со всего мира, Даниэль Вавра решил выделить одного редактора.

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