Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от Eurogamer Вчера появились обзоры K...

Даниэль Вавра высмеял оценку Kingdom Come Deliverance 2 от EurogamerВчера появились обзоры Kingdom Come Deliverance 2 и хотя игра собирает много похвал от журналистов со всего мира, Даниэль Вавра решил выделить одного редактора.
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