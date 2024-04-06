Что дало людям преимущество над неандертальцами?

Сегодня мы – единственный человеческий вид, оставшийся на планете, но что же сделало нас такими особенными? Почему люди захватили мир, в то время как наши ближайшие родственники, неандертальцы, вымерли? Возможно, мы были просто умнее, но доказательств тому на удивление мало.