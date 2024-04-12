Новаторы из будущего — пионеры инновационных разработок

Качество здравоохранения во многом определяется интенсивностью внедрения инновационных решений. По данным исследования Агентства инноваций Москвы, медицина — одна из отраслей, выросшая по объемам венчурных инвестиций в 2023 году.
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