Седан-преемник Kia Rio: фото, оснащение и цена базовой версии

В Мексике стартовали продажи Kia K3 — новой компактной модели, которая пришла на смену Rio. Корейская фирма раскрыла прайс-лист со всеми вариантами оснащения, запустила конфигуратор и засветила базовую версию за 313 900 песо (эквивалент 17,2 тысячи долларов или 1,64 миллиона рублей).