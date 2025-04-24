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Китай

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Китай представит свой ОНУВ на 2035 год до начала конференции ООН по изменению климата в Белене -- Си Цзиньпин

Пекин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что Китай объявит свой определяемый на национальном уровне вклад /ОНУВ/ на 2035 год, охватывающий все сектора экономики и все парниковые газы, до начала 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата /COP30/ в бразильском Белене.

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