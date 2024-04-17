VK выпустит новую «умную» колонку

Цена составит от 15 до 20 тысяч рублей.Компания VK планирует выпустить обновленную версию смарт-динамика «VK Капсула», который будет позиционироваться как премиальный продукт, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники в индустрии розничной торговли смарт-устройствами.