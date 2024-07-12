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В Новосибирске создадут структуру для проектирования и строительства метро

В Новосибирске создадут структуру для проектирования и строительства метро

Первой задачей организации станет работа над продолжением Дзержинской линии.В структуре департамента транспорта мэрии Новосибирска появится новая организация, которая займётся вопросами проектирования и строительства метрополитена.

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