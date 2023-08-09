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Рахимов о 0:1 от «Локо»: «Рубин» пока занимается мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами»

Рахимов о 0:1 от «Локо»: «Рубин» пока занимается мазохизмом. И играем хорошо, и сами себя режем какими-то эпизодами»

– С какими ожиданиями выходили на игру и с какими трудностями столкнулись в матче? – Столкнулись с хорошим соперником определенного уровня и исполнительского мастерства.

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