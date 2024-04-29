Элитное подразделение ВСУ «Рейнджеры» уничтожено у Часова Яра

Российские военные на Авдеевском направлении уничтожили сразу два элитных подразделения ВСУ. В жилой застройке поселка Керамик в результате встречного стрелкового боя была зажата и ликвидирована группа подразделения специального назначения «Белые волки» из состава ЦСО «А» СБУ.