Полиция Лондона задержала 560 человек на карнавале афро-карибской культуры

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Карнавал афро-карибской культуры, проходивший в районе Ноттинг-Хилл в течение двух дней, завершился задержанием в общей сложности 560 человек.
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