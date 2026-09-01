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ТАСС

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Полиция Лондона задержала 560 человек на карнавале афро-карибской культуры

Полиция Лондона задержала 560 человек на карнавале афро-карибской культуры

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Карнавал афро-карибской культуры, проходивший в районе Ноттинг-Хилл в течение двух дней, завершился задержанием в общей сложности 560 человек.

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