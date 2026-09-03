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Царьград

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Матери пришли на школьные линейки как в бордель: в Сети не смогли сдержать гнев от их нарядов

Матери пришли на школьные линейки как в бордель: в Сети не смогли сдержать гнев от их нарядов

Школьные линейки в этом году обернулись не только традиционными букетами и белыми бантами, но и скандалом, от которого покоробило даже бывалых пользователей Сети.

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