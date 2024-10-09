Совфед одобрил закон о лишении водительских прав за одно нарушение

Совфед одобрил закон о лишении прав до полутора лет за скрытие госномеров Совет Федерации одобрил закон, согласно которому водителей за скрытие госномеров транспортного средства будут лишать прав на срок до полутора лет.
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