Lynk & Co Zero почти готов к запуску

Китайские автомобильные компании нередко официально сливают информацию, и вам это должно быть известно, ведь мы уже представляли вам подобные утечки! То, что происходит с Lynk & Co Zero, подозрительно похоже на это.
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