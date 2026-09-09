Трагическая смерть слонихи Тайк, навсегда изменившая отношение к цирку

Сегодня во всем мире все громче слышны призывы отказаться от эксплуатации животных в цирках. В 45 странах уже запретили использование дрессированных зверей и птиц в представлениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Он вам не Иван IV...
- 6 фактов из жизни...
- Смертельно красив...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым