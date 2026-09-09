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Мы соседи по планете

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Трагическая смерть слонихи Тайк, навсегда изменившая отношение к цирку

Трагическая смерть слонихи Тайк, навсегда изменившая отношение к цирку

Сегодня во всем мире все громче слышны призывы отказаться от эксплуатации животных в цирках. В 45 странах уже запретили использование дрессированных зверей и птиц в представлениях.

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