Проект МУЗЫКА ВМЕСТЕ собрал все песни великой победы в одном ролике:https://t.me/sandra_nika/5186Делаем так: переходим на канал на Ютубе, выбираем любую песню из списка, кликаем на неё, слушаем и наслаждаемся.
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