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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о 3:2 с «Бетисом»: «МЮ» забил три очень хороших гола» 

«Думаю, мы сыграли нормально, ребята проявили себя хорошо. В начале матча у нас были проблемы с контролем мяча, и соперник открыл счет – такое не должно происходить.

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